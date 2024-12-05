До 14 градусов мороза обещают жителям мегаполисов Казахстана в четверг

Сегодня в Алматы обещают небольшую облачность, осадков не ожидается. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до −6 градусов. Скорость ветра составит 1,6 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, но без осадков. Днем термометры покажут до −6 градусов, ночью температура снизится до −14 градусов. Скорость ветра — 3,6 м/с.
В Шымкенте сегодня будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 8 градусов, ночью опустятся до −2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,9 м/с.