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Экс-военному из США отказали в вылете в Россию

Мужчина планировал вступить в ряды ВС РФ для участия в конфликте на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Бывший американский военный Кевин Дэниел Лофтус пытался улететь в Россию, однако ему было отказано в выезде из-за нахождения на испытательном сроке за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года, сообщает газета Wall Street Journal.

Согласно информации издания, 28 октября 56-летний Лофтус пытался вылететь в Турцию, находясь под испытательным сроком, который обязывает его получать разрешение на выезд за пределы Далласа. Ему было отказано в посадке на рейс. Он планировал из Турции продолжить путь в Грузию, а затем получить 90-дневную визу для поездки в Россию.

В материалах упоминается, что он находился в контакте с неким россиянином по имени Гриша, через которого он собирался попасть в российские вооруженные силы для участия в конфликте на Украине.

Лофтус был арестован в штате Айова три дня спустя после попытки вылета в Россию за нарушение условий испытательного срока, когда он, предположительно, направлялся в Висконсин, чтобы передать вещи своему сыну. На заседании по его делу судья выразил удивление по поводу планов Лофтуса о полете в Россию, отметив, что не может решить, является ли это «тревожным или фантастичным».

Ранее сообщалось, что в зоне СВО был уничтожен американский наемник Харрис Ричард Дин с позывным Кавермен. Известно, что Харрис Дин присоединился к наемникам, воюющим на стороне Украины, ещё в 2022 году.