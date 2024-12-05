Экс-военному из США отказали в вылете в Россию

Лофтус был арестован в штате Айова три дня спустя после попытки вылета в Россию за нарушение условий испытательного срока, когда он, предположительно, направлялся в Висконсин, чтобы передать вещи своему сыну. На заседании по его делу судья выразил удивление по поводу планов Лофтуса о полете в Россию, отметив, что не может решить, является ли это «тревожным или фантастичным».