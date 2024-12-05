Технологии искусственного интеллекта внедряют в хабаровские больницы

По словам Антона Полякова, заведующего рентгенологическим отделением Краевой клинической больницы имени профессора О. В. Владимирцева, ранее врачам приходилось тратить много времени на то, чтобы досконально изучить снимки. А с помощью ИИ это время сократилось в разы. К тому же, в учреждении выполняется более 20 000 исследований мозга в год, и сокращение времени на обработку помогает оперативнее оказывать помощь. За год в больницу экстренно поступает около 5500 людей, у которых выявлено нарушение мозгового кровообращения.