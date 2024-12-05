Технологии искусственного интеллекта внедряют в хабаровские больницы

В работу медицинских учреждений Хабаровска продолжают внедрять современные медицинские технологии. Данные работы проводятся в том числе в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение», который заботится о здоровье граждан страны.
Так, в рентгенологическом отделении больницы имени профессора О. В. Владимирцева были внедрены технологии искусственного интеллекта, с помощью которых врачам удалось сократить смертность от сосудистых заболеваний более чем на 30% за последние четыре года.
Например, данный сервис уже работает в «КТ головного мозга». Такое исследование необходимо регулярно совершенствовать, чтобы минимизировать различные погрешности и на выходе получать четкие результаты диагностики. Через ИИ проходят все снимки, которая помогает быстро все обработать и поставить диагноз человеку. А чем быстрее поставлен диагноз, тем быстрее врачи смогут помочь пациенту вернуться к обычной жизни.
«Искусственный интеллект — это один из основных мировых трендов в медицине и важнейшая часть проекта по цифровизации здравоохранения. Мы активно использовали эту систему в период ковидной инфекции для диагностики поражения легких, в последние годы — это диагностика поражения мозга при ишемических и геморрагических инсультах. Это программы, которые не устают, не ошибаются и во многом помогают нашим докторам. Точность диагностики системы ИИ достигает более 95%», — рассказал Александр Калашников, и. о. главного врача Краевой клинической больницы имени профессора О. В. Владимирцева.
По словам Антона Полякова, заведующего рентгенологическим отделением Краевой клинической больницы имени профессора О. В. Владимирцева, ранее врачам приходилось тратить много времени на то, чтобы досконально изучить снимки. А с помощью ИИ это время сократилось в разы. К тому же, в учреждении выполняется более 20 000 исследований мозга в год, и сокращение времени на обработку помогает оперативнее оказывать помощь. За год в больницу экстренно поступает около 5500 людей, у которых выявлено нарушение мозгового кровообращения.
Отметим, что национальный проект «Здравоохранение» охватывает не только исследования. Также в рамках программы обновляется оборудование и проводятся операции. Так, накануне учреждение получило новое современное оборудование: компьютерный томограф, ангиографическая установка и магнитно-резонансный томограф. Данные приборы помогают пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Например, можно провести МРТ-обследование сердца.