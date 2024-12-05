Снег корректирует работу аэропортов в Хабаровском крае

Аэропорт Чумикана закрыт сегодня до 17:00, там очищают от снега взлетно-посадочную полосу. Рейсы 407 и 408 за 3 и 5 декабря по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Чумикан и обратно перенесены на 6 декабря в связи с расчисткой аэродрома от снега.