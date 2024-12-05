Снег корректирует работу аэропортов в Хабаровском крае

Аэропорт Чумикана сегодня закрыт. Перенесены и отложены несколько рейсов из Чумикана и Охотска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Аэропорт Чумикана закрыт сегодня до 17:00, там очищают от снега взлетно-посадочную полосу. Рейсы 407 и 408 за 3 и 5 декабря по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Чумикан и обратно перенесены на 6 декабря в связи с расчисткой аэродрома от снега.
Вылет сегодняшнего рейса 407 перенесен на завтра, 09:35. Вылет рейса 407 за 3 декабря ожидается завтра в 09:45.
Изменено время прибытия рейсов НИ402 Охотск — Николаевск-на-Амуре — Хабаровск за 2 — 4 декабря. Ожидаемое время прибытия рейса за 2 декабря — 17:00; за 3 и 4 декабря — 19:10.
Рейс НИ408 Чумикан — Николаевск-на-Амуре — Хабаровск за 3, 5 декабря должен прибыть завтра в 19:25.
По метеоусловиям аэропортов назначения перенесено время вылета рейсов:
НИ407 Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Чумикан за 3 и 5 декабря. Ожидаемое время отправления — 6 декабря в 09:45 и 09:35 соответственно.
НИ401 Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск за 4 декабря. Ожидаемое время отправления — 6 декабря в 09:20.