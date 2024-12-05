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Синоптики обещают снег в четверг на Южном Урале

В четверг, 5 декабря, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшой снег.

Сейчас в Ричмонде: +7° 9 м/с 39% 754 мм рт. ст. +4°

В четверг, 5 декабря, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха днем составит от +1 до −4 градусов. Ветер западный, юго-западный 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня переменная облачность, слабый снег. Температура воздуха днем составит от 0 до −2 градусов. Ветер западный, юго-западный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 5 декабря, у Алексея, Архипа, Афанасия, Бориса, Валериана, Василия, Владимира, Герасима, Ивана, Ильи, Максима, Марка, Прасковьи, Прокопия, Саввы, Фаддея, Федора, Филимона, Якова.

Между прочим, 5 декабря 2024 года отмечают Прокопьев день. Согласно народным приметам, сегодня не следует долго и пристально смотреть в глаза собеседнику. Дело в том, что это может обернуться ссорой.