Синоптики обещают снег в четверг на Южном Урале

В четверг, 5 декабря, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха днем составит от +1 до −4 градусов. Ветер западный, юго-западный 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня переменная облачность, слабый снег. Температура воздуха днем составит от 0 до −2 градусов. Ветер западный, юго-западный 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 5 декабря, у Алексея, Архипа, Афанасия, Бориса, Валериана, Василия, Владимира, Герасима, Ивана, Ильи, Максима, Марка, Прасковьи, Прокопия, Саввы, Фаддея, Федора, Филимона, Якова.
Между прочим, 5 декабря 2024 года отмечают Прокопьев день. Согласно народным приметам, сегодня не следует долго и пристально смотреть в глаза собеседнику. Дело в том, что это может обернуться ссорой.