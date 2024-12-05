Тревога в Хабаровске была учебной

По легенде загорание произошло на втором этаже в одном из торговых павильонов. До прибытия пожарных подразделений администрация объекта организовала действия по эвакуации посетителей и персонала из опасной зоны. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, по замыслу тренировки один человек остался в задымленной зоне. Об этом при встрече пожарных подразделений сообщил сотрудник торгового центра во время доклада обстановки.