Тревога в Хабаровске была учебной

Хабаровские огнеборцы МЧС России провели плановое пожарно-тактическое занятие совместно с администрацией торгового центра «ЭВР»,
По легенде загорание произошло на втором этаже в одном из торговых павильонов. До прибытия пожарных подразделений администрация объекта организовала действия по эвакуации посетителей и персонала из опасной зоны. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, по замыслу тренировки один человек остался в задымленной зоне. Об этом при встрече пожарных подразделений сообщил сотрудник торгового центра во время доклада обстановки.
Пожарные МЧС России отработали свои действия на здании торгового центра. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожарные МЧС России отработали свои действия на здании торгового центра. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожарные МЧС России отработали свои действия на здании торгового центра. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожарные МЧС России отработали свои действия на здании торгового центра. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожарные МЧС России отработали свои действия на здании торгового центра. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожарные МЧС России отработали свои действия на здании торгового центра. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
1 / 6.
Бойцы МЧС России сформировали два звена газодымозащитной службы. При проведении разведки условно пострадавший был обнаружен и эвакуирован по лестничному маршу в индивидуальном спасательном устройстве, подключённому к дыхательному аппарату пожарного. Помимо этого огнеборцы провели разведку всех помещений, чтобы убедиться, что никто не остался внутри. Обнаружив «очаг» пожара подразделения его быстро ликвидировали.
Пожарные МЧС России отработали свои действия на здании торгового центра. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожарные МЧС России отработали свои действия на здании торгового центра. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожарные МЧС России отработали свои действия на здании торгового центра. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожарные МЧС России отработали свои действия на здании торгового центра. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожарные МЧС России отработали свои действия на здании торгового центра. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
1 / 5.
«Для того чтобы знать хорошо объект мы проводит такие занятия, отрабатываем взаимодействие с администрацией центра, изучаем планировку, подъездные пути источники наружного противопожарного водоснабжения. Всего было задействовано 4 единицы техники и 15 человек личного состава», — отметил старший инспектор отделения организации службы, подготовки и пожаротушения 21 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Евгений Золотарёв.