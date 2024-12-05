В Омске в зимних условиях тренировали авиапожарных

Авиаотделение, созданное в начале 2024 года, состоит из трех десантно-пожарных групп, которые участвуют в тушениях при десантировании с воздуха. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» для авиаотделения было закуплено необходимое оснащение, в том числе ранцевые огнетушители, воздуходувки, бензопилы, пожарные емкости, мотопомпы и зажигательные аппараты.