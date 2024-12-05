В Омске в зимних условиях тренировали авиапожарных

Авиапожарные Омской области завершили тренировки в условиях снежной зимы. В рамках подготовки к предстоящему лесопожарному сезону авиапожарные отработали навыки десантирования и работы со снаряжением.
Пожарные выполнили по 6 спусков с разных высот с воздушного судна (10, 20, 30 и 40 метров). Тренировки проводятся для поддержания навыков безопасного и точного десантирования в труднодоступные районы с лесными пожарами.
Авиаотделение, созданное в начале 2024 года, состоит из трех десантно-пожарных групп, которые участвуют в тушениях при десантировании с воздуха. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» для авиаотделения было закуплено необходимое оснащение, в том числе ранцевые огнетушители, воздуходувки, бензопилы, пожарные емкости, мотопомпы и зажигательные аппараты.
Благодаря этим тренировкам сотрудники авиаотделения готовы к ликвидации лесных пожаров и обеспечению безопасности жителей области.