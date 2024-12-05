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В Новосибирске и Барабинске ликвидировали незаконные свалки

Две незаконные свалки ликвидировали в Новосибирске.

Источник: Сиб.фм

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, в микрорайоне Пашино и Барабинске ликвидировали две несанкционированные свалки, размеры которых достигали более 10,8 и 12 гектар.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Дмитрия Цуканова, специалисты зафиксировали снижение уровня загрязнения воздуха и почвы в местах отбора проб благодаря лабораторным анализам.

Известно, что работы вели в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Напомним, что новая система наблюдения за стихийными свалками появится в Новосибирске.

экология