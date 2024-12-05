В Новосибирске и Барабинске ликвидировали незаконные свалки

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, в микрорайоне Пашино и Барабинске ликвидировали две несанкционированные свалки, размеры которых достигали более 10,8 и 12 гектар.
По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Дмитрия Цуканова, специалисты зафиксировали снижение уровня загрязнения воздуха и почвы в местах отбора проб благодаря лабораторным анализам.
Известно, что работы вели в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».
Напомним, что новая система наблюдения за стихийными свалками появится в Новосибирске.