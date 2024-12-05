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Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России не превышает средних темпов, однако ситуация еще может поменяться, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

Источник: © РИА Новости

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю, как сообщалось, увеличилась на 5%, коронавирусом — на 7,4%.

«Заболеваемость не превышает средних темпов, что не может не радовать. Во многом такая картина определяется погодными условиями и связана с тем, что у нас была аномально теплая осень. Бесспорно, все еще может поменяться», — сказал Горелов.

Он пояснил, что ключевой для эпидсезона является 51-я неделя года, именно с нее начинается рост заболеваемости, который и определяет эпидсезон. Кроме того, на эпидситуацию влияет и то, как проходит вакцинация от гриппа, уточнил специалист.

По его словам, к настоящему моменту уже привито более 79 миллионов человек, показатель по вакцинации приближается к плановому значению, поэтому такие темпы внушают оптимизм.

«Это безусловно отразится на заболеваемости. Известно, те, кто вакцинировался, болеют в 150 раз реже и легче. Кроме того, вакцина от гриппа имеет полиотропный эффект и защищает от тяжелого течения ковида», — подчеркнул Горелов.

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