Больше 80 новых дорожных знаков появилось в ноябре во Владивостоке

В ноябре во Владивостоке установили более 80 новых дорожных знаков, сообщила пресс-служба городской администрации.
Работы по обновлению и обслуживанию дорожной инфраструктуры в краевом центре активно продолжаются. Только за последнюю неделю сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ») разместили на улицах города 23 новых дорожных знака.
Новые указатели появились на улицах Семёновская, 9, Чичерина, 3, Стрельникова, 10, Светланская, 66, Добровольского, 9−17, Набережная, 1, а также на проспекте 100-летия Владивостока, 20, и трассе Седанка — Патрокл. Как отметили в управлении дорог городской администрации, установка знаков в таких местах способствует снижению аварийности, так как они помогают водителям лучше ориентироваться в дорожной обстановке и соблюдать правила.
Кроме того, специалисты продолжают обслуживать и существующие знаки. За прошлый месяц они привели в порядок около 30 указателей. Как пояснили в «СГТ», чаще всего знаки приходится ремонтировать после ДТП или актов вандализма. Например, недавно такие работы провели на улицах Пограничная, 26, Набережная, 5, Посьетская, 23, а также на Партизанском и Океанском проспектах. Регулярное обновление и ремонт дорожных знаков позволяет обеспечивать их видимость и читаемость, что особенно важно в условиях плохой погоды или недостаточного освещения.
Помимо знаков, сотрудники городской службы отремонтировали делиниаторы на улице Некрасовская и заменили повреждённые ограждения на улицах Гоголя, Пушкинская и Народный проспект. Эти меры не только повышают удобство передвижения, но и играют ключевую роль в обеспечении безопасности. Крепкие ограждения, например, могут предотвратить выезд автомобилей на пешеходные зоны, а исправные делиниаторы помогают чётко разграничивать транспортные потоки.
Таким образом, систематическая работа по модернизации и уходу за дорожной инфраструктурой Владивостока способствует созданию более комфортной и безопасной среды для горожан.