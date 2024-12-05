Больше 80 новых дорожных знаков появилось в ноябре во Владивостоке

Кроме того, специалисты продолжают обслуживать и существующие знаки. За прошлый месяц они привели в порядок около 30 указателей. Как пояснили в «СГТ», чаще всего знаки приходится ремонтировать после ДТП или актов вандализма. Например, недавно такие работы провели на улицах Пограничная, 26, Набережная, 5, Посьетская, 23, а также на Партизанском и Океанском проспектах. Регулярное обновление и ремонт дорожных знаков позволяет обеспечивать их видимость и читаемость, что особенно важно в условиях плохой погоды или недостаточного освещения.