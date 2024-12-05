Итоговое сочинение и изложение написали выпускники Хабаровского края

Как рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края, школьники могли выбрать одну из шести тем для сочинения. Все темы поделены на три блока — «духовно-нравственные ориентиры», «семья, общество, Отечество», «природа и культура». Среди школьников нашего региона самой популярной стала тема «Что помогает человеку не отчаяться в сложной жизненной ситуации?», ее выбрали 56% одиннадцатиклассников.