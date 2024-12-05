Итоговое сочинение и изложение написали выпускники Хабаровского края

5170 одиннадцатиклассников Хабаровского края написали итоговое сочинение, а 70 выпускников с ограничениями по здоровью — изложение. Напомним, «зачет» по итоговому сочинению или изложению является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации, сообщает ИА AmurMedia.
Как рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края, школьники могли выбрать одну из шести тем для сочинения. Все темы поделены на три блока — «духовно-нравственные ориентиры», «семья, общество, Отечество», «природа и культура». Среди школьников нашего региона самой популярной стала тема «Что помогает человеку не отчаяться в сложной жизненной ситуации?», ее выбрали 56% одиннадцатиклассников.
На выполнение задания у школьников было 3 часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья время увеличено на 1,5 часа.
Учащимся в рамках заявленной темы необходимо было сформулировать свою позицию, доказать ее, подкрепляя аргументами и примерами из литературных произведений.
— Работа оценивается по принципу «зачет/незачет». Комиссия особое внимание уделит соблюдению требований объема и самостоятельности написания сочинения, соответствию выбранной теме, умениям аргументировать позицию и обоснованно привлекать литературный материал, — добавили в министерстве.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, эксперты завершат проверку работ 11 декабря, а результаты станут известны 17 декабря. Ознакомиться с ними выпускники смогут в своих школах и на портале «Госуслуги». Дополнительные дни для сдачи — 5 февраля и 9 апреля 2025 года.