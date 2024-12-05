Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 5 декабря

Будут отключены светофоры на:

— улице Труда в районе Ледового дворца — с 09:00 до окончания работ;

— улице Новороссийская в районе остановки общественного транспорта «Озеро Смолино» — с 09:00 до окончания работ;

— перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова — с 09:00 до окончания работ;

— перекрестке улиц Братьев Кашириных и Академика Королева — с 10:00 до 14:00;

— перекрестке улиц Блюхера и Дарвина — с 10:00 до 12:00;

— на улице Блюхера в районе здания «Челябуголь» — с 10:00 до 12:00.