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Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 5 декабря

Агентство новостей «Доступ» публикует адреса домов, где коммунальные службы проводят плановые работы в четверг.

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 5 декабря 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— Молодогвардейцев, 47-А, 49-Б, 53 (адм.), 55-А (адм.), 57 к. 2 общ., 57 к. 1 общ., 57-А/1 общ. ВНС, 68, 68-Д (адм.), 68-Г (адм.); Бр. Кашириных, 88 — с 09:30 до 18.00.

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— Комсомольский, 100, 104 — с 09.00 до 16.30;
 — Куйбышева, 43, 51 — с 09.30 до 20.00.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: 1-я Ирбитская, 46−80; 2я Ирбитская, 34-А, 43-А, 46−68; Бурденюка, 34-А, 34-Б; пер. Аптечный, 7 — с 08.00 до 18.00;
 — ч/с: Комсомольский пр., 23-Е-27-Б; пер. Электролитный, 24−64; Вострецова, 58−64; М. Расковой, 13-А; Тихвинская, 1−13, 4, 6; Северо-Крымская, 54−66 — с 08.00 до 18.00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Барбюса, 272 — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: пос. Фатеевка: Костромская, 2−68, 1−73; Фатеевская, 1−11, 2−8; Комбайнерская, 1−43, 2−48; пер. Сельский 5-й, 1−9; пер. Сельский 4-й, 1−12; пер. Сельский 3-й, 1−5, 2−16; Сельская, 1−61, 2−54; Оханская 1-я, 2−34; Оханская 2-я, 1−15, 2−16 — с 08.00 до 18.00.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Дегтярева, 49-А (подъезды 1, 2); Коммунистическая, 10-А; Трудовая, 23 — с 09.00 до 17.00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— Воровского, 19-А, 13-В, 15-Б — с 09.00 до 19.00.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: Гоголя, 34, 36, 38, 40, 42; Московская, 21; Троицкая, 4 — 13; Ломоносова, 16, 19 — с 08.00 до 17.00;
 — ч/с: Курская, 29−66; Рылеева, 55; Карагандинская, 4−16; пер. Ветренный, 1−9; 1-ая Томинская, 18−28; 2-ая Томинская, 25, 27 — с 08.00 до 17.00.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— 2-я Эльтонская, 18, 24, 24-А — с 08.30 до 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.

Плановые работы не проводятся.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.

Вниманию водителей и пешеходов!

Будут отключены светофоры на:
 — улице Труда в районе Ледового дворца — с 09:00 до окончания работ;
 — улице Новороссийская в районе остановки общественного транспорта «Озеро Смолино» — с 09:00 до окончания работ;
 — перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова — с 09:00 до окончания работ;
 — перекрестке улиц Братьев Кашириных и Академика Королева — с 10:00 до 14:00;
 — перекрестке улиц Блюхера и Дарвина — с 10:00 до 12:00;
 — на улице Блюхера в районе здания «Челябуголь» — с 10:00 до 12:00.

Будьте внимательны и осторожны!

ЖКХ