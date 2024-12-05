Во Владивостоке изъяли и уничтожили санкционные деликатесы из Европы

В Приморье уничтожили санкционные сыры и хамон. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Запрещённую продукцию из стран Евросоюза, на которую распространяется запрет ввоза в Россию, обнаружили в одной из торговых точек на улице Маковского в приморской столице.
Это хамон из Испании, а также сыры из Франции, Италии, Испании, Голландии и Германии.
Предполагается, что предприниматель ввёз их из-за границы под видом товаров для личного потребления, что не запрещено законом. Однако продажа такой продукции считается нелегальной.
Сыр и хамон уничтожили на одном из специализированных предприятий в Артёме.