Обновление общественного транспорта продолжится в рамках нового нацпроекта

Главное — автономный ход
В город Ижевск, столицу Удмуртской Республики, поступили 13 новых троллейбусов марки «Пересвет» с увеличенным автономным ходом. Часть из них уже начала работать на самом длинном городском маршруте. Его протяженность — 44,6 километра в обе стороны. До конца года в Ижевск поступит еще шесть таких троллейбусов.
Максимальная вместимость пассажирского салона — более 90 человек. Низкопольные модели обеспечивают безопасную перевозку пассажиров. Если, например, при входе в транспорт пассажир не успел убрать сумку, ногу или трость, дверь не закроется. А водитель не начнет движение. Также новая техника полностью обеспечивает удобства для маломобильных жителей.
Екатерина Калинина работает в Ижевске водителем троллейбуса уже 37 лет. Она оценила преимущества новых машин. «Самое главное, — сказала она, — автобус нравится не только нам, водителям, но и пассажирам. Например, его автономный ход. Если на дороге происходит ДТП или отключается напряжение, то в старых машинах приходилось останавливаться и ждать, когда освободится дорога. А это задержка в пути, опоздания, другие неудобства для людей. С новой техникой эти проблемы ушли в прошлое».
Открылось второе дыхание
Месяц назад и в Челябинске вышли на линии новые автобусы марки «Волгабас». А между областным центром и городом Копейск будут работать до 22 новых машин большого класса и 16 — среднего. Это поможет улучшить качество транспортной связки Челябинска и крупного города-спутника.
Новые автобусы оснащены валидаторами для безналичной оплаты, зарядными устройствами для телефонов, мониторами, кондиционерами, текстовыми и аудиоинформаторами, системой видеонаблюдения.
«Я много лет работаю водителем автобуса, дело это не из легких и ответственность большая. Когда получили новый транспорт, как будто открылось второе дыхание. Работать стало удобнее, маневреннее, в кабине и в салоне тепло, пассажирам больше комфорта», — делится впечатлениями водитель Владислав Очедовский.
Всего в 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Челябинской области обновят 247 автобусов, 234 машины уже поступили в регион.
Переходим на газ
В Чувашской Республике в этом году появилось 30 новых автобусов «НефАЗ», 20 из них вышли на маршруты в октябре. Основное преимущество этой модели в том, что используется природный газ. А это серьезно уменьшает вредное воздействие транспорта на окружающую среду.
«В новых автобусах — противоскользящее покрытие, — отметил водитель автобуса Алексей Тихонов. — Информационные мониторы, валидаторы для оплаты проезда». Созданы условия для комфортного передвижения маломобильных пассажиров и родителей с детьми в колясках. Для водителя оборудовано видеонаблюдение с круговым обзором.
«Когда пересел на новую машину, понял, насколько комфортнее может стать твой рабочий день, — сообщил он. — Это позволяет сосредоточиться на дороге, что особенно важно на протяженном маршруте».
Развитие транспортной системы и создание комфортных условий для пассажиров в Чебоксарах продолжается. До конца года должно прибыть 40 новых троллейбусов.
Справка «РГ»
В этом году в 69 регионов страны поступило более 6,6 тысячи единиц общественного транспорта, в том числе 6,3 тысячи автобусов, 99 троллейбусов, 201 трамвай и 43 электробуса. Нацпроект «Безопасные качественные дороги» продолжится в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни».