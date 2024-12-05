Обновление общественного транспорта продолжится в рамках нового нацпроекта

Екатерина Калинина работает в Ижевске водителем троллейбуса уже 37 лет. Она оценила преимущества новых машин. «Самое главное, — сказала она, — автобус нравится не только нам, водителям, но и пассажирам. Например, его автономный ход. Если на дороге происходит ДТП или отключается напряжение, то в старых машинах приходилось останавливаться и ждать, когда освободится дорога. А это задержка в пути, опоздания, другие неудобства для людей. С новой техникой эти проблемы ушли в прошлое».