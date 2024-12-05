Новый маршрут троллейбуса в Хабаровске могут откорректировать

Запущенный с начала декабря в Хабаровске новый троллейбусный маршрут № 4 из центра в северную часть города пока работает в тестовом режиме. Муниципальному предприятию «Городской электрический транспорт», которое выполняет эти рейсы, необходимо время для понимания, насколько машины с автономным ходом справляются с ездой без подключения к контактной сети в зимнюю стужу, а также будет ли это направление востребовано у пассажиров. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на «Хабаровские вести».