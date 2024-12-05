Новый маршрут троллейбуса в Хабаровске могут откорректировать

Запущенный с начала декабря в Хабаровске новый троллейбусный маршрут № 4 из центра в северную часть города пока работает в тестовом режиме. Муниципальному предприятию «Городской электрический транспорт», которое выполняет эти рейсы, необходимо время для понимания, насколько машины с автономным ходом справляются с ездой без подключения к контактной сети в зимнюю стужу, а также будет ли это направление востребовано у пассажиров. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на «Хабаровские вести».
Как ранее писало наше издание, движение «четвёрка» начинает от Комсомольской площади, откуда следует по улицам Муравьёва-Амурского и Карла Маркса. Затем с развязки троллейбус сворачивает на улицу Большую, и далее уже без подключения к проводам идёт в северном направлении по улицам Шелеста, Тихоокеанской, Победы мимо больницы им. Войно-Ясенецкого до остановки общественного транспорта «Онкоцентр» на улице Воронежской. После этого транспорт, согласно маршруту, отправляется на улицу Трёхгорную и Тихоокеанскую, и движется в обратном направлении.
Сейчас на этой линии работают два троллейбуса и четыре сменяющих друг друга водителя. Каждая машина пока выполняет по несколько рейсов в день: от остановки «Комсомольская площадь» отправление в 07:08, 15:31, 16:29, от остановки «Онкоцентр» — 07:26, 08:00, 16:23, 17:20.
Напомним, новый маршрут обслуживают недавно приобретённые для Хабаровска машины. Они имеют запас автономного хода в 30 километров. Такой транспорт уже надёжно зарекомендовал себя на недавно запущенных троллейбусных маршрутах № 2 и № 3. Они связывают аэропорт, железнодорожный и автовокзал Хабаровска. «Двойка» ходит в одну сторону, машины другого маршрута двигаются в обратном направлении.
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По вопросам работы и местонахождения транспортных средств на маршрутах, чтобы узнать прогноз прибытия к определённому остановочному пункту, можно звонить по круглосуточному телефону