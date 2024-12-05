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Землетрясение силой два балла произошло в Иркутской области утром 5 декабря

Никаких разрушений нет, все объекты работают в обычном режиме.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Землетрясение силой два балла произошло в Иркутской области утром 5 декабря 2024. Подземные толчки ощутили жители Иркутска, Слюдянки, Шелехова, Усолья-Сибирского, Ангарска, Зимы. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.

— По информации Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, сегодня в 06:16 (по местному времени) зарегистрировано сейсмособытие, 19 километр от населённого пункта Монды Республики Бурятия. Интенсивность в эпицентре 6,1 балла, — рассказывают в ведомстве.

К счастью, никаких разрушений нет, никто не пострадал. Все объекты работают в штатном режиме.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске невеста из Китая отдала мошенникам 800 тысяч за импортные сигареты. Премиальной продукцией женщина хотела удивить гостей на свадьбе.