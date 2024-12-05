Землетрясение почувствовали в Иркутской области и Бурятии 5 декабря

По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировано в 19 километрах от сельского поселения Монды в Бурятии недалеко от озера Хубсугул в Монголии. В МЧС по Иркутской области сообщили, что интенсивность в эпицентре составила 6,1 балла. До Усолья-Сибирского докатились 2−3 балла, а до Иркутска, Ангарска и Зимы — 2 балла.