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Землетрясение почувствовали в Иркутской области и Бурятии 5 декабря

По данным сейсмологов землетрясение зафиксировано в сельском поселении Монды в Бурятии.

Источник: РИА "Новости"

Подземные толчки ощутили жители Иркутской области в четверг, 5 декабря. Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 06:16 в Бурятии на границе с Монголией. Об этом irk.aif.ru сообщили в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН.

«Эпицентр землетрясения находился по координатам 51.72 северной широты и 100.71 восточной долготы. Энергетический класс толчков составил 11.9», — прокомментировали «АиФ-Бурятия» в ведомстве.

По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировано в 19 километрах от сельского поселения Монды в Бурятии недалеко от озера Хубсугул в Монголии. В МЧС по Иркутской области сообщили, что интенсивность в эпицентре составила 6,1 балла. До Усолья-Сибирского докатились 2−3 балла, а до Иркутска, Ангарска и Зимы — 2 балла.