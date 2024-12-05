В Приморье 5 декабря пройдут рейды по безопасности перевозки детей

Отмечается, что в соответствии с пунктом 22.9 ПДД России, детей до 11 лет на переднем сиденье следует перевозить только в детских удерживающих устройствах, соответствующих их возрасту и размеру. На заднем сиденье детей, чей рост не превышает 150 см, также необходимо перевозить в удерживающих устройствах, таких как кресла, бустеры или люльки. Нарушение этих правил влечет штраф в 3 тысячи рублей, а повторные нарушения — дополнительную ответственность.