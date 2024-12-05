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В Приморье 5 декабря пройдут рейды по безопасности перевозки детей

С начала года на территории региона в результате ДТП получил травмы 261 ребёнок-пассажир.

Источник: PrimaMedia.ru

Сегодня, 5 декабря, в Приморье состоятся массовые мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием детей-пассажиров. С начала текущего года на территории региона в ДТП пострадали 261 ребёнок, из которых 7 погибли. В большинстве случаев за рулем находились родители, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Отмечается, что в соответствии с пунктом 22.9 ПДД России, детей до 11 лет на переднем сиденье следует перевозить только в детских удерживающих устройствах, соответствующих их возрасту и размеру. На заднем сиденье детей, чей рост не превышает 150 см, также необходимо перевозить в удерживающих устройствах, таких как кресла, бустеры или люльки. Нарушение этих правил влечет штраф в 3 тысячи рублей, а повторные нарушения — дополнительную ответственность.

Для предотвращения нарушений и сокращения числа пострадавших детей, 5 декабря по всему краю пройдут специальные рейды. Сотрудники ГАИ проверят водителей на участках автодорог, ведущих к образовательным учреждениям и детским садикам. В акции примут участие также члены добровольных народных дружин.

ГИБДД