Ветрюганище и снег «ворвутся» в Приморье в ближайшие часы — прогноз синоптиков

В четверг, 5 декабря, на территории Приморья сохраняется холодная тропосферная ложбина. По данным портала «Примпогода», в центральных районах региона ожидается небольшой, местами умеренный снег, а также образуется гололедица и снежный накат на дорогах. Ветер западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха будет варьироваться от −13°C до +1°C, сообщает ИА PrimaMedia.