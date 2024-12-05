Ветрюганище и снег «ворвутся» в Приморье в ближайшие часы — прогноз синоптиков

В четверг, 5 декабря, на территории Приморья сохраняется холодная тропосферная ложбина. По данным портала «Примпогода», в центральных районах региона ожидается небольшой, местами умеренный снег, а также образуется гололедица и снежный накат на дорогах. Ветер западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха будет варьироваться от −13°C до +1°C, сообщает ИА PrimaMedia.
Во Владивостоке переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный. Температура в столице Приморья −1°C до +1°C.
В Уссурийске также переменная облачность и без осадков. Ветер западный, умеренный. Температура от −1°C до −3°C.
Находка встречает 5 декабря с небольшой облачностью, без осадков. Ветер западный, умеренный. Температура от 0 до +2°C.
Напомним, в предстоящие выходные дни в Приморье существенных снегопадов не ожидается, но осадков избежать не получится.