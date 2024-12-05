В Перми переименуют остановку «Художественная галерея»

В Перми переименуют остановочный пункт «Художественная галерея», название которого «более не соответствует его местоположению», сообщили в пресс-службе городской администрации.
После того как Пермская художественная галерея съехала из здания собора на Комсомольском проспекте, одноимённая остановка попала в список тех, которые нуждаются в переименовании. Теперь название для неё и ещё двух остановочных пунктов должны выбрать пермяки посредством голосования на сайте Госуслуг.
Вместо названия «Художественная галерея» на выбор есть три варианта: «Соборная площадь», «Сквер имени Мамина-Сибиряка» и «Архиерейское подворье».
Кроме того, горожанам предлагают выбрать и новое название для остановки «ВНИИБ» в Орджоникидзевском районе: «Стадион “Бумажник”», «Аллея имени Владимира Шокина» или «Улица Евгения Пузырева».
Городские власти также обдумывают возможность переименовать остановочный пункт «Школа» в микрорайоне Южный, поскольку остановок с таким названием в Перми несколько. Варианты такие: «Микрорайон Южный», «Гимназия имени Пинаевой», «Улица Днестровская», «Школа-интернат».
Участники голосования могут предложить свои варианты названий или выбрать один из предложенных. Сделать это можно на Госуслугах до 18 декабря, после чего результаты рассмотрит Общественный совет по топонимике.