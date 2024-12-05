В Перми переименуют остановку «Художественная галерея»

После того как Пермская художественная галерея съехала из здания собора на Комсомольском проспекте, одноимённая остановка попала в список тех, которые нуждаются в переименовании. Теперь название для неё и ещё двух остановочных пунктов должны выбрать пермяки посредством голосования на сайте Госуслуг.