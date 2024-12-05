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Администрация Омской области назвала реликтовые сосны сухостоем

Деревья собираются вырубить и отдать жителям для бытовых нужд.

Источник: Om1 Омск

Вблизи посёлка Дачный в Омской области собираются вырубить реликтовые сосны. Администрация региона прокомментировала ситуацию и назвала деревья сухостоем.

В официальном ответе властей сообщается, что сами жители посёлка обратились по вопросу пожароопасной ситуации из-за сухостоя на земельных участках. Так было решено срубить деревья и передать их жителям для бытовых нужд.

По словам местных жителей, соснам около 160 лет. Однако в Главном управлении лесного хозяйства региона сообщали, что возраст деревьев — 75 лет, и необходимо провести проходную рубку.

экология