Администрация Омской области назвала реликтовые сосны сухостоем

Вблизи посёлка Дачный в Омской области собираются вырубить реликтовые сосны. Администрация региона прокомментировала ситуацию и назвала деревья сухостоем.
В официальном ответе властей сообщается, что сами жители посёлка обратились по вопросу пожароопасной ситуации из-за сухостоя на земельных участках. Так было решено срубить деревья и передать их жителям для бытовых нужд.
По словам местных жителей, соснам около 160 лет. Однако в Главном управлении лесного хозяйства региона сообщали, что возраст деревьев — 75 лет, и необходимо провести проходную рубку.