Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Красноярского края отсудил трехкратную стоимость билетов на концерт

Специалисты красноярского Роспотребнадзора помогли жителю Шушенского района вернуть деньги за неиспользованные билеты на выступление певца Ярослава Сумишевского.

Источник: AP 2024

Мужчина купил два билета на концерт, который должен был состояться 25 марта этого года в Абакане. Через некоторое время на его электронную почту пришло сообщение от организаторов об отмене мероприятия и переносе на 13 мая.

Однако у мужчины на эту дату была назначена медицинская операция в Красноярске. Он уведомил концертное агентство «Артистика», что не сможет пойти на концерт, однако там отказались вернуть деньги за билеты.

Специалисты Роспотребнадзора в целях защиты прав потребителя подали исковое заявление в суд. Тот взыскал с ООО «КА “Артистика” 37 500 рублей: стоимость билетов — 11 000 рублей, неустойка — 11 000 рублей, моральный вред — 3 000 рублей и штраф — 12 500 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.