Житель Красноярского края отсудил трехкратную стоимость билетов на концерт

Мужчина купил два билета на концерт, который должен был состояться 25 марта этого года в Абакане. Через некоторое время на его электронную почту пришло сообщение от организаторов об отмене мероприятия и переносе на 13 мая.
Однако у мужчины на эту дату была назначена медицинская операция в Красноярске. Он уведомил концертное агентство «Артистика», что не сможет пойти на концерт, однако там отказались вернуть деньги за билеты.
Специалисты Роспотребнадзора в целях защиты прав потребителя подали исковое заявление в суд. Тот взыскал с ООО «КА “Артистика” 37 500 рублей: стоимость билетов — 11 000 рублей, неустойка — 11 000 рублей, моральный вред — 3 000 рублей и штраф — 12 500 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.