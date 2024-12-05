В Омске открывают «Отцовский клуб»

В Омске решили организовать клуб для пап. Место, которое получило название «Отцовский клуб», могут посещать мужчины, у которых есть дети. В клубе предлагается обсуждать подходы и методы воспитания детей, безопасность ребёнка, здоровые с ним отношения, успеваемость в школе, отношения с супругой, мужское здоровье и самореализацию отца в семье.