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В Омске открывают «Отцовский клуб»

Первая встреча исключительно для омских пап состоится уже на этой неделе.

Источник: Freepik

В Омске решили организовать клуб для пап. Место, которое получило название «Отцовский клуб», могут посещать мужчины, у которых есть дети. В клубе предлагается обсуждать подходы и методы воспитания детей, безопасность ребёнка, здоровые с ним отношения, успеваемость в школе, отношения с супругой, мужское здоровье и самореализацию отца в семье.

Таким образом в Омске намерены создать неформальное сообщество отцов.

На первую встречу клуба 6 декабря приглашают всех мужчин, кто готов стать для своих детей настоящим примером и участвовать в их воспитании, а также кто ищет поддержки и хочет обмениваться опытом.

Встреча пройдёт 6 декабря в 19:00 часов по адресу: ул. 4-я Северная, д. 7.

Для участия необходимо зарегистрироваться.

Ранее мы писали, что каждая пятая омичка родила ребёнка вне брака.