Ахеджакова после спектакля в США произнесла лозунг укронацистов

Народная артистка России Лия Ахеджакова, выступая в Лос-Анджелесе со спектаклем «Мой внук Вениамин», подошла к краю сцены, чтобы принять цветы от зрителей. Во время сбора букетов она произнесла фразу «Слава Украине!», что было зафиксировано на видео и размещено в Telegram-канале SHOT.