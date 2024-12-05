Ахеджакова после спектакля в США произнесла лозунг укронацистов

Народная артистка России Лия Ахеджакова, выступая в Лос-Анджелесе со спектаклем «Мой внук Вениамин», подошла к краю сцены, чтобы принять цветы от зрителей. Во время сбора букетов она произнесла фразу «Слава Украине!», что было зафиксировано на видео и размещено в Telegram-канале SHOT.
На этот эпизод отреагировала актриса и телеведущая Яна Поплавская, напомнив о случае, когда Ахеджакова появилась на сцене театра в Бремене с украинским флагом.
В своем Telegram-канале Поплавская иронично прокомментировала ситуацию, предположив: «Лия Меджидовна снова отметилась в Лос-Анджелесе. Ранее говорили, что флаг подбросили. А теперь что, нейросеть или снова кто-то принудил к такому поступку?».
Между тем глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин назвал минимальными шансы лишить звания народной артистки РФ Лию Ахеджакову.