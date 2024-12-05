В Омске «заранее» скопились огромные пробки на дорогах к метромосту и другим мостам

На данный момент на Левобережье Омска транспортный поток по улице Конева стоит в длинном заторе от Волгоградской до метромоста. Также в направлении этого моста «забиты» улицы 70 лет Октября и Крупской, 3-я Островская и 3-я Енисейская. Вместе с тем на самом мосту, по карте ресурса, наблюдается ДТП при движении в центр города.