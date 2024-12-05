В Омске «заранее» скопились огромные пробки на дорогах к метромосту и другим мостам

К моменту публикации загруженность магистралей, по данным сервиса «Яндекс Пробки», составляет уже 7 баллов из 10. Можно предположить, что жители Левобережья заранее вышли из дома, чтобы не опоздать по своим делам.
На данный момент на Левобережье Омска транспортный поток по улице Конева стоит в длинном заторе от Волгоградской до метромоста. Также в направлении этого моста «забиты» улицы 70 лет Октября и Крупской, 3-я Островская и 3-я Енисейская. Вместе с тем на самом мосту, по карте ресурса, наблюдается ДТП при движении в центр города.
Подъезд к мосту у Телецентра со стороны Левого берега также забыты автомобилями: заторы по улицам Лукашевича, дублеру Лукашевича и Крупской.
На улице Суворова и Ленинградском мосту — тоже пробка в сторону центра.
На правом берегу плотное движение пока наблюдается на Красном Пути, Орджоникидзе, Герцена и проспекте Карла Маркса.