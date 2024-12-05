Пора потрошить копилку: салат оливье может оказаться не по карману жителям Хабаровска в канун Нового года

Ну и последний, самый дорогой продукт из списка — колбаса. С этим все сложнее, так как 400 граммов можно купить как за 200, так и за 500 рублей или даже дороже. Поскромничаем, но сильно экономить не будем. Выберем колбасу в среднем ценовом сегменте — за 299,9 рубля.