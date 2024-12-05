Пора потрошить копилку: салат оливье может оказаться не по карману жителям Хабаровска в канун Нового года

Сложно представить новогодний стол без оливье. Этот салат стал традиционной частью праздничного меню еще со времен СССР. Его популярность объясняется просто — это сытное, вкусное и относительно недорогое блюдо. Хотя многие посчитают последний факт спорным из-за постоянного роста цен на продукты. «Комсомолка» посчитала, во сколько обойдется оливье хабаровчанам в этом году.
ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ САЛАТ ОЛИВЬЕ В 2024 ГОДУ.
Для разбора возьмем привычный рецепт салата из расчета на четыре порции. Из продуктов понадобится:
— 400 граммов картофеля;
— 4 яйца;
400 граммов вареной колбасы;
— 200 граммов майонеза;
— банка зеленого горошка (380 граммов);
— 400 граммов соленых или маринованных огурцов;
— 100 граммов лука;
— 200 граммов моркови.
ИНДЕКС ОЛИВЬЕ В 2024 ГОДУ В ХАБАРОВСКЕ.
Цены на продукты подсмотрим в онлайн-каталоге одного из самых популярных магазинов города. Стоимость картошки зависит от сорта и региона, откуда ее привезли. В среднем килограмм стоит 60 рублей, а нужные нам 400 граммов — 24 рубля. На морковь цена такая же, значит 200 граммов — 12 рублей. Репчатый лук стоит 48 рублей за килограмм — 4,8 рубля за 100 граммов.
Десяток крупных яиц сейчас стоит 145 рублей или 58 рублей за четыре штуки. 200 граммов майонеза жирностью 67% — 77 рублей.
С зеленым горошком и огурцами немного сложнее. В магазинах есть как совсем бюджетные варианты, так и премиальные товары с высокой ценой. Попробуем сэкономить и выберем эти продукты подешевле — горошек за 105,9 рубля, а порция маринованных огурцов — 88,3 рубля.
Ну и последний, самый дорогой продукт из списка — колбаса. С этим все сложнее, так как 400 граммов можно купить как за 200, так и за 500 рублей или даже дороже. Поскромничаем, но сильно экономить не будем. Выберем колбасу в среднем ценовом сегменте — за 299,9 рубля.
Ну, а теперь к подсчетам. Итого индекс оливье в Хабаровске в 2024 году — 713,1 рубля. Честно сказать — неслабо. В прошлом году приготовить тот же объем салата можно было за 538,9 рубля. Цены выросли больше чем на 32%. Ощутимей всего подорожали яйца и колбаса.