Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пора потрошить копилку: салат оливье может оказаться не по карману жителям Хабаровска в канун Нового года

Индекс оливье за год вырос на 32 процента в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

Сложно представить новогодний стол без оливье. Этот салат стал традиционной частью праздничного меню еще со времен СССР. Его популярность объясняется просто — это сытное, вкусное и относительно недорогое блюдо. Хотя многие посчитают последний факт спорным из-за постоянного роста цен на продукты. «Комсомолка» посчитала, во сколько обойдется оливье хабаровчанам в этом году.

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ САЛАТ ОЛИВЬЕ В 2024 ГОДУ.

Для разбора возьмем привычный рецепт салата из расчета на четыре порции. Из продуктов понадобится:

— 400 граммов картофеля;

— 4 яйца;

400 граммов вареной колбасы;

— 200 граммов майонеза;

— банка зеленого горошка (380 граммов);

— 400 граммов соленых или маринованных огурцов;

— 100 граммов лука;

— 200 граммов моркови.

ИНДЕКС ОЛИВЬЕ В 2024 ГОДУ В ХАБАРОВСКЕ.

Цены на продукты подсмотрим в онлайн-каталоге одного из самых популярных магазинов города. Стоимость картошки зависит от сорта и региона, откуда ее привезли. В среднем килограмм стоит 60 рублей, а нужные нам 400 граммов — 24 рубля. На морковь цена такая же, значит 200 граммов — 12 рублей. Репчатый лук стоит 48 рублей за килограмм — 4,8 рубля за 100 граммов.

Десяток крупных яиц сейчас стоит 145 рублей или 58 рублей за четыре штуки. 200 граммов майонеза жирностью 67% — 77 рублей.

С зеленым горошком и огурцами немного сложнее. В магазинах есть как совсем бюджетные варианты, так и премиальные товары с высокой ценой. Попробуем сэкономить и выберем эти продукты подешевле — горошек за 105,9 рубля, а порция маринованных огурцов — 88,3 рубля.

Ну и последний, самый дорогой продукт из списка — колбаса. С этим все сложнее, так как 400 граммов можно купить как за 200, так и за 500 рублей или даже дороже. Поскромничаем, но сильно экономить не будем. Выберем колбасу в среднем ценовом сегменте — за 299,9 рубля.

Ну, а теперь к подсчетам. Итого индекс оливье в Хабаровске в 2024 году — 713,1 рубля. Честно сказать — неслабо. В прошлом году приготовить тот же объем салата можно было за 538,9 рубля. Цены выросли больше чем на 32%. Ощутимей всего подорожали яйца и колбаса.