В ГД предложили выплаты семьям с низким доходом перед Новым годом

Суть инициативы заключается в предоставлении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, а также для одиноких родителей и пенсионеров.
Чернышов указал, что средства на эти выплаты можно выделить из остатков федерального бюджета, которые ежегодно возвращаются в казну. Например, в 2023 году объем неосвоенных средств составил 603,5 миллиарда рублей. Он отметил, что использование части этих средств поможет гражданам покрыть расходы на подготовку к празднику, включая покупку продуктов и подарков.
По словам вице-спикера, инициатива «Новогодний семейный бюджет» появилась в ответ на многочисленные обращения россиян, которые испытывают финансовые трудности перед праздниками.
Он подчеркнул, что для многих Новый год — это важный семейный праздник, но в условиях растущих цен даже минимальные приготовления становятся серьезным испытанием для семей с низким доходом, одиноких родителей и пенсионеров.
Ранее стало известно, что российские граждане намерены потратить на новогодние праздники более 30 тысяч рублей.