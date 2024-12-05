В ГД предложили выплаты семьям с низким доходом перед Новым годом

Чернышов указал, что средства на эти выплаты можно выделить из остатков федерального бюджета, которые ежегодно возвращаются в казну. Например, в 2023 году объем неосвоенных средств составил 603,5 миллиарда рублей. Он отметил, что использование части этих средств поможет гражданам покрыть расходы на подготовку к празднику, включая покупку продуктов и подарков.