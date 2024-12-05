Участники акции протеста в Тбилиси разошлись

В Грузии продолжаются протесты, которые начались в связи с решением премьер-министр приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Протестующие выражают свое недовольство, используя камни, петарды и «коктейли Молотова», в то время как правоохранительные органы отвечают с помощью спецтехники и водометов.