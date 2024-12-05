Участники акции протеста в Тбилиси разошлись

Участники акции протеста в Тбилиси практически полностью разошлись, это первый митинг за неделю, который прошел без вмешательства полиции. Об этом сообщает РИА Новости.
В акции участвовало несколько тысяч протестующих, которые на всю ночь перекрыли движение по проспекту Руставели около парламента Грузии.
Полиция блокировала движение по проспекту со стороны площадей Руставели и Свободы, а также перекрыла переулки, выходящие на проспект. Однако на протяжении митинга правоохранительные органы не вмешивались, в отличие от всех предыдущих ночей.
Сейчас полиция уже убрала водометы с площади Свободы, и по проспекту начали проезжать отдельные машины, однако полностью движение еще не восстановлено. Перед парламентом остаются несколько десятков молодежи, в основном студентов, которые жгут костры, чтобы согреться, и поют песни.
В Грузии продолжаются протесты, которые начались в связи с решением премьер-министр приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Протестующие выражают свое недовольство, используя камни, петарды и «коктейли Молотова», в то время как правоохранительные органы отвечают с помощью спецтехники и водометов.