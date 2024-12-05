Заболеваемость ОРВИ в Приморье снизилась на 18,8%

В Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю поделились информацией о текущем положении дел с распространением острых респираторных вирусных инфекций и гриппа в регионе.
В Приморском крае на 48-й неделе года заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом снизилась на 18,8% по сравнению с эпидемическим порогом. Это касается всех возрастных групп, кроме детей от 3 до 14 лет.
«В последнее время наблюдается увеличение числа заболевших среди детей в возрасте от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет. Специалисты в области эпидемиологии сообщают, что во Владивостоке количество случаев ОРВИ превышает эпидемиологический порог на 10,45%. Снижение заболеваемости наблюдается только среди детей младше двух лет», — рассказали в управлении Роспотребнадзора Приморского края.
В отделе эпидемиологии сообщают, что в Приморском крае заболеваемость связана с распространением вирусов, вызывающих респираторные инфекции, но не относящихся к гриппу. Среди них — парагрипп, аденовирусы, бокавирусы и другие.
По итогам анализа с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) не было обнаружено РНК вируса гриппа. За семидневный период 71% положительных результатов были связаны с риновирусом.
В Приморском крае с конца сентября текущего года проводится наблюдение за закрытием образовательных учреждений из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей и подростков.
В течение последней недели в одном детском саду Кировского района и в одной школе Шкотовского округа полностью прекратилась работа. В семи школах, где зарегистрированы случаи заболевания, частично приостановлена образовательная деятельность. Это затронуло 14 классов в пяти административных территориях: Артемовском и Уссурийском городских округах, Надеждинском районе, Партизанском и Лазовском округах. Также ограничения коснулись девяти дошкольных учреждений.
Стоит напомнить, что решение о переходе на дистанционное обучение принимает администрация школы. Это происходит, если в учебном заведении отсутствует более 20% учащихся из-за ОРВИ или более 10% из-за пневмонии.