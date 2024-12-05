Заболеваемость ОРВИ в Приморье снизилась на 18,8%

«В последнее время наблюдается увеличение числа заболевших среди детей в возрасте от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет. Специалисты в области эпидемиологии сообщают, что во Владивостоке количество случаев ОРВИ превышает эпидемиологический порог на 10,45%. Снижение заболеваемости наблюдается только среди детей младше двух лет», — рассказали в управлении Роспотребнадзора Приморского края.