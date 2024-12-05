В Красноярске 5 декабря пройдет горячая линия по поддержке семей бойцов СВО

Сегодня, 5 декабря, в Красноярске пройдет очередная горячая линия по поддержке семей участников СВО. Об этом пишут Gornovosti.
C 14:00 до 18:00 специалисты молодежного центра «Доброе дело» расскажут, как участники специальной военной операции и их семьи могут воспользоваться региональными и муниципальными мерами поддержки. Звонки ждут по многоканальному телефону 226−13−13.
Позвонившим необходимо сообщить фамилию, имя, а также адрес и контактный телефон для обратной связи.
Ранее мы писали, что при храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Солонцах начала работу столярная мастерская.