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В Красноярске 5 декабря пройдет горячая линия по поддержке семей бойцов СВО

5 декабря с 14:00 до 18:00 пройдет очередная горячая линия по поддержке семей участников СВО.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 декабря, в Красноярске пройдет очередная горячая линия по поддержке семей участников СВО. Об этом пишут Gornovosti.

C 14:00 до 18:00 специалисты молодежного центра «Доброе дело» расскажут, как участники специальной военной операции и их семьи могут воспользоваться региональными и муниципальными мерами поддержки. Звонки ждут по многоканальному телефону 226−13−13.

Позвонившим необходимо сообщить фамилию, имя, а также адрес и контактный телефон для обратной связи.

Ранее мы писали, что при храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Солонцах начала работу столярная мастерская.

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