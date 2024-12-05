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Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий циклона в Хабаровске

Прокуратура Хабаровского края провела ряд проверок по факту жалоб жителей города на ненадлежащее состояние улиц и дорог краевой столицы. Теперь вопрос устранения последствий циклона находится на контроле у ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Установлено более 100 неочищенных от снега и зимней скользкости объектов улично-дорожной сети. Четырем обслуживающим организациям, а также мэру Хабаровска внесены представления с требованием привести в нормативное состояние проезжую часть и тротуары.

Кроме того, будет проверена деятельность администрации и городского управления дорог и благоустройства. Прокуратура Хабаровского края контролирует ликвидацию последствий выпавших осадков.

Напомним, на прошлой неделе Дальний Восток накрыл мощный циклон, и Хабаровск не стал исключением.

Прокуратура