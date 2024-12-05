Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий циклона в Хабаровске

Установлено более 100 неочищенных от снега и зимней скользкости объектов улично-дорожной сети. Четырем обслуживающим организациям, а также мэру Хабаровска внесены представления с требованием привести в нормативное состояние проезжую часть и тротуары.
Кроме того, будет проверена деятельность администрации и городского управления дорог и благоустройства. Прокуратура Хабаровского края контролирует ликвидацию последствий выпавших осадков.
Напомним, на прошлой неделе Дальний Восток накрыл мощный циклон, и Хабаровск не стал исключением.