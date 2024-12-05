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Самолет Иркутск — Наманган приземлился в аэропорту Ферганы из-за тумана

Все пассажиров отвезли в город наземным транспортом.

Источник: Комсомольская правда

Рейс, следующий из Иркутска в Наманган (прим. ред. — Республика Узбекистан), перенаправили в аэропорт Ферганы (около 80 километров от Намангана) из-за неблагоприятных погодных условий (туман). Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе аэропорта Узбекистана.

— Всех пассажиров отвезли в город наземным транспортом из Ферганы в Наманган, — рассказывают в пресс-службе аэропорта.

Поэтому, к счастью, обошлось без происшествий. Лайнер удачно приземлился, никто из пассажиров не пострадал.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель междугороднего микроавтобуса, следовавшего из Улан-Удэ в сторону Иркутска, не справился с управлением и съехал с проезжей части, после врезался в дерево. В аварии пострадал один пассажир.