Самолет Иркутск — Наманган приземлился в аэропорту Ферганы из-за тумана

Рейс, следующий из Иркутска в Наманган (прим. ред. — Республика Узбекистан), перенаправили в аэропорт Ферганы (около 80 километров от Намангана) из-за неблагоприятных погодных условий (туман). Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе аэропорта Узбекистана.
— Всех пассажиров отвезли в город наземным транспортом из Ферганы в Наманган, — рассказывают в пресс-службе аэропорта.
Поэтому, к счастью, обошлось без происшествий. Лайнер удачно приземлился, никто из пассажиров не пострадал.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель междугороднего микроавтобуса, следовавшего из Улан-Удэ в сторону Иркутска, не справился с управлением и съехал с проезжей части, после врезался в дерево. В аварии пострадал один пассажир.