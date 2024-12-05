Семь школ в Приморье приостановили работу из-за ОРВИ

В Приморье на 48-й неделе года уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом стал на 18,8% ниже уровня эпидемического порога среди всех возрастных групп, однако это не касается детей в возрасте от 3 до 14 лет.
По информации краевого Роспотребнадзора, в регионе на 3,13% увеличилось число заболевших среди детей от 3 до 6 лет и на 0,34% среди возрастных групп от 7 до 14 лет. Во Владивостоке заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидемического порога на 10,45%.
«Заболеваемость приморцев обусловлена циркуляцией вирусов гриппа негриппозной этиологии — парагриппа, аденовирусов, бокавирусов и других. При проведении ПЦР-диагностики РНК вируса гриппа не обнаружены. За отчетную неделю 71% положительных находок пришлось на риновирус», — объяснили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что из-за заболеваемости ОРВИ среди детей в Кировском районе закрыт сад, а в Шкотовском округе — школа. Также частично свою деятельность прекратили 7 школ в Артемовском и Уссурийском городских округах, в Надеждинском районе, Партизанском и Лазовском округах.