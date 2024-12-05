В Иркутске открыли детский сад после капитального ремонта

На обновление дошкольного учреждения направили 113 миллионов рублей по региональной программе «Развитие образования». В рамках капитального ремонта подрядная организация отремонтировала фасад детсада, заменила кровлю, обновила системы вентиляции, отопления и водоснабжения. Внутри объекта заменили все окна и двери, поставили новую мебель, смонтировали систему видеонаблюдения и пожарную сигнализацию и закупили новое оборудование.
На прилегающей к детскому саду территории установили малые архитектурные формы, создали прогулочные зоны, дополнительную спортивную площадку. Появилась и метеоплощадка, где дошколята смогут изучать погодные явления. Обновленный детский сад смогут посещать 220 детей.
По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, мы продолжаем комплексно ремонтировать социальные объекты, — рассказал исполняющий обязанности министра строительства Приангарья Алексей Емелюков. — До конца года по программе «Развитие образования» будут завершены еще пять капитальных ремонтов: трех школ и двух детских садов.