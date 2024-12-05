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В Иркутске открыли детский сад после капитального ремонта

В столице региона открылся детский сад № 10 по улице Новаторов. С весны 2023 года в нем проводился капитальный ремонт. Сейчас все работы завершены. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на правительство Иркутской области.

Источник: ТК Город

На обновление дошкольного учреждения направили 113 миллионов рублей по региональной программе «Развитие образования». В рамках капитального ремонта подрядная организация отремонтировала фасад детсада, заменила кровлю, обновила системы вентиляции, отопления и водоснабжения. Внутри объекта заменили все окна и двери, поставили новую мебель, смонтировали систему видеонаблюдения и пожарную сигнализацию и закупили новое оборудование.

На прилегающей к детскому саду территории установили малые архитектурные формы, создали прогулочные зоны, дополнительную спортивную площадку. Появилась и метеоплощадка, где дошколята смогут изучать погодные явления. Обновленный детский сад смогут посещать 220 детей.

По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, мы продолжаем комплексно ремонтировать социальные объекты, — рассказал исполняющий обязанности министра строительства Приангарья Алексей Емелюков. — До конца года по программе «Развитие образования» будут завершены еще пять капитальных ремонтов: трех школ и двух детских садов.