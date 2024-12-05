В Башкирию ожидаются первые морозы более 20 градусов

По сведениям синоптиков Башгидромета, 5 декабря еще сохранится «осенняя» погода. Температура воздуха ночью и днем 0,-5°. Прогнозируются небольшой мокрый снег, переходящий в снегопад, в отдельных районах гололед. Ветер западный с переходом на северный умеренный, местами порывистый.