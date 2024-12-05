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В Башкирию ожидаются первые морозы более 20 градусов

К выходным осадки сменятся морозной погодой.

Сейчас в Ричмонде: +7° 9 м/с 39% 754 мм рт. ст. +4°

В Башкирию ожидаются первые морозы более 20 градусов. К выходным осадки сменятся морозной погодой.

По сведениям синоптиков Башгидромета, 5 декабря еще сохранится «осенняя» погода. Температура воздуха ночью и днем 0,-5°. Прогнозируются небольшой мокрый снег, переходящий в снегопад, в отдельных районах гололед. Ветер западный с переходом на северный умеренный, местами порывистый.

6 декабря возможен небольшой снег. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью −8,-13°, при прояснениях до −18°, днем −5,-10°.

7 декабря — день без существенных осадков. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью −10,-15°, при прояснениях −17,-22°, днем −7,-12°.