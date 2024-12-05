Культурная делегация из Иркутска посетила китайский город Нинбо

Делегация приняла участие в церемонии открытия выставки работ иркутских и китайских детей и награждении участников конкурса «Моя первая рыба» с китайской стороны. Последняя посвящена перекрестному году культуры России и Китая. Там были представлены картины ребят из детских художественных школ Иркутска, в том числе Василины Коваленко, сообщает пресс-служба мэрии областного центра. «Выставка говорит о важной роли национального культурно-исторического наследия России и Китая. Дальнейшая совместная работа по сохранению самобытности, традиционной народной культуры и этнического многообразия двух стран через искусство является актуальной задачей, особенно в плане просвещения, обучения, воспитания детей и молодежи. Примером такой успешной и многолетней работы является Международный художественный конкурс “Моя первая рыба”», — сказал на открытии выставки Александр Фофин.