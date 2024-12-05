Культурная делегация из Иркутска посетила китайский город Нинбо

В состав делегации вошли начальник управления культуры комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Ольга Стрекаловская, президент ассоциации содействия культуре и искусству «ФранСиб» Александр Фофин, заведующая художественным отделением МБУ ДО ДШИ № 5 Оксана Москвич и учащаяся 5 класса художественного отделения, обладатель гран-при конкурса на соискание стипендии мэра города Василина Коваленко. В рамках визита иркутяне посетили музеи, образовательные и культурные учреждения. Большое впечатление на членов делегации произвел художественный колледж Чжэцянского профессионально-технического института моды. Во время встречи с руководством обсудили возможность участия представителей колледжа в обмене художниками, проведение пленэров и организацию совместных русско-китайских выставок.
Кроме того, китайская сторона выразила готовность принимать студентов художественных школ города Иркутска на стажировку с предоставлением стипендии. В частности, такое предложение было сделано иркутянке Василине Коваленко. «Обмен школьными, студенческими и культурными делегациями позволяет жителям наших стран познакомиться с обычаями и традициями другого народа. Уверена, что наш визит в город Нинбо станет началом новых проектов, которые помогут углубить наши связи и обменяться опытом в области искусства и культуры. Если дети наших стран смогут свободно общаться, тогда мы можем создать уникальные культурные события, которые укрепят дружбу между двумя городами», — отметила Ольга Стрекаловская.
Делегация приняла участие в церемонии открытия выставки работ иркутских и китайских детей и награждении участников конкурса «Моя первая рыба» с китайской стороны. Последняя посвящена перекрестному году культуры России и Китая. Там были представлены картины ребят из детских художественных школ Иркутска, в том числе Василины Коваленко, сообщает пресс-служба мэрии областного центра. «Выставка говорит о важной роли национального культурно-исторического наследия России и Китая. Дальнейшая совместная работа по сохранению самобытности, традиционной народной культуры и этнического многообразия двух стран через искусство является актуальной задачей, особенно в плане просвещения, обучения, воспитания детей и молодежи. Примером такой успешной и многолетней работы является Международный художественный конкурс “Моя первая рыба”», — сказал на открытии выставки Александр Фофин.
В завершении визита представители иркутской делегации встретились с руководством комитета по культуре и туризму города Нинбо. В процессе переговоров была достигнута договоренность о продолжении контактов в области музыки, культурных фестивалей, обмене артистами. Китайская сторона выразила готовность к подписанию официальных документов по побратимским связям.