В Башкирии температура воздуха упадет до −22 градусов

Озвучен прогноз погоды на конец рабочей недели в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, в регионе серьезно похолодает, в некоторых районах столбики термометров опустятся ниже −20 градусов.
В четверг, 5 декабря, днем температура воздуха опустится до −5…-10 градусов, местами пройдет снег, на дорогах может быть гололед.
В пятницу, 6 декабря, осадков не ожидается совсем. Температура воздуха ночью −10…-15°, при прояснениях −17…22°, днем −7…-12°.
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