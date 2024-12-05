Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии температура воздуха упадет до −22 градусов

Синоптики предупреждают о сильном похолодании.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на конец рабочей недели в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, в регионе серьезно похолодает, в некоторых районах столбики термометров опустятся ниже −20 градусов.

В четверг, 5 декабря, днем температура воздуха опустится до −5…-10 градусов, местами пройдет снег, на дорогах может быть гололед.

В пятницу, 6 декабря, осадков не ожидается совсем. Температура воздуха ночью −10…-15°, при прояснениях −17…22°, днем −7…-12°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.