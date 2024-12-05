В Башкирии увеличат компенсацию за содержание собаки-поводыря

Башкирские парламентарии разработают решения, как узаконить собак-поводырей, чтобы они вместе со своими хозяевами могли быть полноправными гостями санаториев и других общественных мест.
Депутат Госсобрания Башкирии, зампредседатель регионального совета по правам человека при главе РБ Флюр Нурлыгаянов рассказал, как можно решить эту проблему.
— За дискриминацию инвалидов существует ответственность, — сообщил Флюр Нурлыгаянов. — Собака-поводырь для незрячих — это такое же средство помощи, как инвалидная коляска. Разве можно себе представить, чтобы человека на инвалидной коляске не пустили в санаторий или в магазин? Есть закон, есть штрафы, и достаточно существенные — для компаний до 300 тысяч рублей. И человек с собакой-поводырем, согласно закону, может отдыхать в гостинице, спокойно ездить в общественном транспорте, гулять в общественных местах. А то в автобусах и в парках за собаку-поводыря незрячим могут и предъявить претензии. Так что и здесь есть простое решение. Главное — чтобы закон работал.
Флюр Нурлыгаянов напоминает, что глава Башкирии Радий Хабиров недавно поручил чиновникам минтруда РБ разработать дополнительные меры поддержки инвалидов по зрению, у которых есть собаки-поводыри. Сегодня на содержание собаки-поводыря из федерального бюджета выделяется 34,5 тысячи рублей в год. При этом только на корм для нее нужно как минимум 70 тысяч в год.
Зампредседателя СПЧ при главе РБ напоминает, что «вес такой собаки обычно от 20 до 40 килограммов и в зависимости от этого расходы на корм могут быть и выше».
— Но, кроме корма, пса нужно вакцинировать и лечить, — говорит он. — В итоге расходы вырастают до 100 тысяч рублей в год. Сегодня в республике 32 незрячих жителя используют собаку-поводыря, поэтому и дано такое поручение главы республики. Я думаю, оно будет проработано. Для этого даже не нужно менять закон, достаточно решения башкирского правительства.
Депутат отмечает, что собака-поводырь имеет особый статус, позволяющий ее выгуливать даже без намордника.
— Во-первых, это обученная собака, которая знает голосовые и другие команды, — рассказывает он. — Чтобы подготовить собаку-поводыря, нужно как минимум полтора года. И подготовка такая стоит около полутора миллиона рублей, поэтому и большая очередь на собак. Это умная собака, которая отличается от обычных псов. В основном это лабрадоры.
В России всего две школы, которые готовят таких собак. В год они выпускают не более 60 помощников для инвалидов.
— Насколько мне известно, сегодня в Башкирии проживают 200 человек, которым рекомендована собака-поводырь, — поясняет г-н Нурлыгаянов. — В России, по-моему, чуть больше 1,5 тысячи нуждающихся в собаке-поводыре. Для людей, потерявших зрение взрослыми, у которых нет детского опыта социализации, такой помощник очень важен. Собака может предупредить лаем об опасности, найти и принести нужную вещь, потому-то на нее и не надевают намордник. Кроме этого, для незрячего собака становится не только помощником, но и лучшим другом. Поэтому мы говорим, что необходимо увеличить компенсацию за содержание собаки-поводыря. Потому что сейчас инвалидам приходится оплачивать расходы из своей пенсии. Если такая строка появится в бюджете, я уверен, депутаты за это проголосуют. Все мы должны помогать друг другу, жить в этом мире в гармонии, поскольку это влияет и на другую часть общества, которую представляют не инвалиды.