В Башкирии увеличат компенсацию за содержание собаки-поводыря

— Насколько мне известно, сегодня в Башкирии проживают 200 человек, которым рекомендована собака-поводырь, — поясняет г-н Нурлыгаянов. — В России, по-моему, чуть больше 1,5 тысячи нуждающихся в собаке-поводыре. Для людей, потерявших зрение взрослыми, у которых нет детского опыта социализации, такой помощник очень важен. Собака может предупредить лаем об опасности, найти и принести нужную вещь, потому-то на нее и не надевают намордник. Кроме этого, для незрячего собака становится не только помощником, но и лучшим другом. Поэтому мы говорим, что необходимо увеличить компенсацию за содержание собаки-поводыря. Потому что сейчас инвалидам приходится оплачивать расходы из своей пенсии. Если такая строка появится в бюджете, я уверен, депутаты за это проголосуют. Все мы должны помогать друг другу, жить в этом мире в гармонии, поскольку это влияет и на другую часть общества, которую представляют не инвалиды.