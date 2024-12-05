Бал-маскарад или компания пиратов? Рассказываем, какие пройдут новогодние вечеринки 2024−2025 в Иркутске

Обычно центром народных гуляний в новогодние праздники в Иркутске становится сквер Кирова. Именно там за две недели до Нового года сначала проводят торжественного открытие главной городской елки. В прошлом году на него были приглашены известная российская поэтесса и наш земляк — музыкант — Анатолий Zammer. Как только станет известна развлекательная программ на этот год, она здесь появится. А пока сообщается, что концерты запланированы в городе не только под открытым небом: в филармонии, Органном зале, в планетарии и во Дворце спорта «Труд» пройдут разные вечера инструментальной музыки и шоу — анонсы здесь.