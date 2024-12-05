Детский сад № 10 открылся в Иркутске после капитального ремонта

В это время детсад № 10 могут посещать 220 человек, на данный момент сформировано 11 групп для детей в возрасте от одного до восьми лет. У них есть возможность заниматься музыкой, танцами, посещать мультистудию, кабинет робототехники, шахматную студию и многое другое.