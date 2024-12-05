Детский сад № 10 открылся в Иркутске после капитального ремонта

В Ленинском районе Иркутска на улице Новаторов капитально отремонтировали детский сад № 10 по региональной программе «Развитие образования». На работы потратили 113 миллионов рублей. Как рассказали КП-Иркутск в правительстве региона, дошкольное учреждение открыло свои двери 4 декабря.
Детсад могут посещать 220 человек. Пресс-служба правительства Иркутской области.
Подрядчик приступил к работе в мае 2023, за это время отремонтировали фасад, заменили кровельное покрытие, обновили системы вентиляции, водоснабжения и отопления. Внутри детсада заменили окна и двери, установили новую мебель, провели монтаж видеонаблюдения и пожарной сигнализации. На улице появились шесть прогулочных зон, спортивная площадка и метеоплощадка.
Дети будут заниматься музыкой, танцами и многим другим. Пресс-служба правительства Иркутской области.
— По поручению губернатора Игоря Кобзева, мы продолжаем комплексно ремонтировать социальные объекты. До конца года по программе «Развитие образования» завершат капитальный ремонт в пяти зданиях: трех школ и двух детских садов, — рассказал осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области Алексей Емелюков.
В это время детсад № 10 могут посещать 220 человек, на данный момент сформировано 11 групп для детей в возрасте от одного до восьми лет. У них есть возможность заниматься музыкой, танцами, посещать мультистудию, кабинет робототехники, шахматную студию и многое другое.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 89 молодых семей получили социальные выплаты на жилье в Иркутске с начала 2024.