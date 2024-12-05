Мэр Иркутска прокомментировал застройку рощи в Академгородке

Спор о возможной застройке леса в Академгородке Иркутска начался после того, как местные жители заметили на деревьях метки, говорящие о скорой вырубке деревьев. Оказалось, на этой территории Институт солнечно-земной физики СО РАН планировал возвести жилье для молодых ученых. Горожане, которые любят отдыхать и проводить время в роще, 1 декабря провели митинг в защиту леса и записали видеообращение к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву и президенту Владимиру Путину.
— Вижу, что жители переживают из-за распространения информации о планируемой застройке рощи на улице Улан-Баторской. Хочу заверить, что позиция администрации города по этому вопросу однозначна: возведение многоквартирных домов на этой территории в соответствии с действующим законодательством невозможно, — прокомментировал ситуацию мэр города Иркутска Руслан Болотов.
Как КП-Иркутск сообщала ранее, изначально данный участок включён в границы лесопаркового зелёного пояса Иркутска. Согласно действующему генеральному плану, на территории запланировано место под поликлинику с сохранением рощи.
— Росимущество РФ передало земельный участок Институту солнечной физики СО РАН для строительства жилья. Сейчас они пытаются внести изменения в назначение земельного участка. Однако в этом районе сегодня возводится немало домов, и институт может приобрести квартиры для своих работников в этих комплексах, — сказал глава города.
Сейчас власти обсуждают варианты решения ситуации. По словам Руслана Болотова, обязательно встретятся с представителями Сибирского отделения Российской академии наук и с жителями микрорайона.
— Мы должны сохранить зелёный пояс. Особо подчеркну: строительство поликлиники в этом районе гораздо важнее, чем многоэтажек, — сказал мэр.
Напомним, в самом Институте объясняли, что новое жилье для молодых ученых необходимо в связи с реализацией большого проекта — Национального гелиогеофизического комплекса РАН. Также обещали, что роща будет затронута в небольшом количестве, а те деревья, которые всё-таки вырубят, восстановят или внесут плату за возмещение вырубки.