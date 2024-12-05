Мэр Иркутска прокомментировал застройку рощи в Академгородке

Спор о возможной застройке леса в Академгородке Иркутска начался после того, как местные жители заметили на деревьях метки, говорящие о скорой вырубке деревьев. Оказалось, на этой территории Институт солнечно-земной физики СО РАН планировал возвести жилье для молодых ученых. Горожане, которые любят отдыхать и проводить время в роще, 1 декабря провели митинг в защиту леса и записали видеообращение к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву и президенту Владимиру Путину.