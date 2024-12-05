Перечень мер поддержки волонтеров утвержден в Татарстане

В число мер поддержки, в частности, вошло предоставление грантов в форме субсидий из республиканского бюджета некоммерческим организациям и физическим лицам, муниципальным автономным и бюджетным учреждениям молодежной политики в рамках госпрограммы РТ «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан». А также предоставление грантов организаторам волонтерской деятельности, добровольческим организациям и ресурсным центрам волонтерства в рамках конкурса на гранты Раиса РТ на развитие гражданского общества.