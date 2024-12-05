Выпускники иркутских школ написали итоговое сочинение

Успешное выполнение работы является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации.
Пресс-служба администрации города уточняет, что ребятам были даны на выбор по две темы из разделов:
«Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека»,
«Семья, общество, Отечество в жизни человека»,
«Природа и культура в жизни человека».
Рекомендуемый объем итогового сочинения составляет от 350 слов.
Начальник городского департамента образования Анжела Головко отметила, что критерии оценки итогового сочинения в 2024—2025 учебном году не изменились. Отличная работа должна быть грамотной, качественной, логичной, соответствовать теме и содержать аргументы из литературы.
Результаты итогового сочинения будут известны 18 декабря 2024 года.
Те, кто не смог присутствовать в основную дату или получил «незачет», могут повторно написать итоговое сочинение 5 февраля 2025 года и 9 апреля 2025 года.