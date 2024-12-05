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На выходных в Новосибирске похолодает до −17 градусов

Также синоптики прогнозируют снегопад.

Сейчас в Ричмонде: +6° 8 м/с 42% 755 мм рт. ст. +5°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

В Новосибирске к концу недели резко похолодает. Информация появилась на сайте Gismeteo.

В пятницу, 6 декабря, столбики термометров ночью покажут −10 градусов, а днем — −7 градусов. Такую же погоду синоптики прогнозируют и в субботу, 7 декабря.

Резко похолодает в воскресенье, 8 декабря: ночью — −17 градусов, а днем — −9 градусов. Все выходные будет снегопад.

При этом в области уже завтра и послезавтра синоптики Западно-Сибирского УГМС местами прогнозируют −17 градусов. Также Гидрометцентр обещает порывы ветра до 14 метров в секунду.

Арина ВЛАСЕНКО.