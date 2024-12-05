В Красноярске экс-главу УДИБ подозревают во взятках на 73 млн рублей

В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении экс-руководителя УДИБ Евгения Жвакина по подозрению во взятке на 73 миллиона рублей при строительстве дорог. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным следствия, с сентября 2018-го по декабрь 2019 года Евгений Жвакин, будучи руководителем муниципального предприятия УДИБ, через посредника получил взятки в размере 73 млн рублей от генерального директора компании «ПромСтрой» Декарда Ханагяна. За эти деньги чиновник обеспечил фирме победу на конкурсе по строительству дорог в Красноярске.
Также следователи выяснили, что в декабре 2023 года посредник «ПромСтроя» передал взятку в размере 10 млн рублей ещё одному должностному лицу муниципального учреждения за помощь в заключении контракта на строительство дорог.
Факты преступления установили сотрудники ФСБ. Следователями СК возбуждены два уголовных дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). В настоящий момент подозреваемые задержаны, в ближайшее время они будут допрошены.
Ранее в прокуратуре Красноярского края сообщали, что руководителя «Промстроя» Декарда Ханагяна арестовали. Он обвиняется в заключении антиконкурентного соглашения по ремонту дорог на 1 млрд рублей и неправомерном обороте средств платежей.