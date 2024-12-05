В Красноярске экс-главу УДИБ подозревают во взятках на 73 млн рублей

По данным следствия, с сентября 2018-го по декабрь 2019 года Евгений Жвакин, будучи руководителем муниципального предприятия УДИБ, через посредника получил взятки в размере 73 млн рублей от генерального директора компании «ПромСтрой» Декарда Ханагяна. За эти деньги чиновник обеспечил фирме победу на конкурсе по строительству дорог в Красноярске.