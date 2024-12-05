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Пригород Симферополя до вечера останется без света в четверг

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма в четверг жители сел Строгановка и Пионерское останутся без электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили в «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что электроснабжение будет отсутствовать в период с 08:00 до 17:00.

В селе Строгановка без света останутся улицы: Кызылташ, Каралес, Бахчисарайская, Озенбаш, Миллет, Нурлу, Курман, Коккоз, Коктебель, Васиет, Чатыр-Даг, Минаре, Крым-Герей, Девлет-Герей, Хаджи-Герей, Чингиз Дагжи, Шамиль Алядин, Кунешли, Кестане, Тюзлюк, Куванчлы, Хаджи-Герай, Ай-Петри, Берекет, Демерджи; переулок Тынч. Кроме того, обесточена буде насосная станция.

В селе Пионерское электроэнергию отключат на улицах Алуштинская и Речная, а также на переулке Салгирный.

Накануне вечером из-за аварии на сетях были обесточены 42 населенных пункта в Симферопольском районе. Без электричества оставались 18 850 человек.

ЖКХ