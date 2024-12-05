В мэрии Омска вводят запрет на яркую косметику и сильные духи

Мэрия Омска закрепила новые требования в приложении к Кодексу этики и служебного поведения муниципальных служащих. В документе, который уже подготовлен, содержатся нормы, которыми должен руководствоваться сотрудник мэрии. Речь идёт о внешнем виде, профессиональных и личных качествах, а также поведении в коллективе.