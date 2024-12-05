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В мэрии Омска вводят запрет на яркую косметику и сильные духи

Администрация Омска оформила в документ требования к внешнему виду и поведению сотрудников мэрии.

Источник: Аргументы и факты

Мэрия Омска закрепила новые требования в приложении к Кодексу этики и служебного поведения муниципальных служащих. В документе, который уже подготовлен, содержатся нормы, которыми должен руководствоваться сотрудник мэрии. Речь идёт о внешнем виде, профессиональных и личных качествах, а также поведении в коллективе.

В части внешнего вида в документе говорится о запрете на использование резких духов и яркой косметики. Стиль одежды для муниципальных служащих — классический в мягких цветах. Спортивную одежду и одежду с яркими принтами носить не рекомендуется.

В части взаимоотношения с коллегами в документе прописаны: уважение к гражданам, профессиональное выполнение обязанностей, гибкость при работе в команде, субординация, стрессоустойчивость, выполнение работы без перекладывания на коллег. Обсуждать личную жизнь коллег документом не рекомендуется.

Что грозит сотрудникам администрации Омска за нарушение или несоблюдение правил, не сообщается. Ранее Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих носил рекомендательный характер. За нарушение Кодекса грозит дисциплинарная ответственность. Соблюдение или несоблюдение кодекса этики может учитываться при оценке и продвижении персонала.

Кодекс этики и поведения муниципальных служащих размещён на официальном сайте омской мэрии.