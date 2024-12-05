Стали известны главные вирусы декабря-2024 в Новосибирской области

Специалисты Роспотребнадзора по Новосибирской области провели мониторинг и определили — какие вирусы «гуляют» на территории региона. Информация появилась на сайте ведомства.
Отмечается, что на неделе с 25 ноября по 1 декабря 2024 года заболеваемость ОРВИ выросла на 3,4% в сравнении с неделей ранее.
«Случаев заболевания гриппом не установлено. Регистрируется циркуляция вирусов не гриппозной этиологии: риновирус, аденовирус, бокавирус, коронавирус», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Новосибирцам напомнили о профилактике гриппа и ОРВИ: важно соблюдать личную гигиену, использовать маски в местах скопления людей, проветривать помещения, сбалансированно кушать, заниматься физкультурой.
Первые признаки заболевания — болит голова, першит в горле, кашель, ломота, насморк. Если человек заметил у себя что-то похожее, необходимо обратиться к врачу для адекватного лечения.