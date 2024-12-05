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В Омской колонии осужденный и его невеста сыграли свадьбу

Молодые люди три года были вместе до заключения жениха под стражу.
Источник: Комсомольская правда

В омской колонии сыграли свадьбу Игорь и Екатерина. Церемония формально ничем не отличалась от традиционной. Молодоженам выдали госсвидетельство о заключении брака.

Пара состояла в отношениях три года до того, как Игоря осудили. Решение о бракосочетании они приняли спустя четыре года.

Заместитель начальника учреждения Андрей Быков отметил благоприятное влияние создания семьи на осужденных. По его словам, это укрепляет их социальные связи и способствует успешной адаптации к жизни после освобождения.