В Омской колонии осужденный и его невеста сыграли свадьбу

В омской колонии сыграли свадьбу Игорь и Екатерина. Церемония формально ничем не отличалась от традиционной. Молодоженам выдали госсвидетельство о заключении брака.
Пара состояла в отношениях три года до того, как Игоря осудили. Решение о бракосочетании они приняли спустя четыре года.
Заместитель начальника учреждения Андрей Быков отметил благоприятное влияние создания семьи на осужденных. По его словам, это укрепляет их социальные связи и способствует успешной адаптации к жизни после освобождения.