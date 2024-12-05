В Перми 8 декабря телебашню украсят цвета флагов России и Беларуси

В честь 25-й годовщины подписания договора о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией телебашне в Перми включат специальную тематическую подсветку. Как сообщает пермский филиал РТРС, вечером 8 декабря телебашню на улице Крупской украсят цвета флагов двух государств.
Праздничную подсветку можно будет увидеть с 17:00 до 24:00 часов. В этот период времени башня будет попеременно окрашиваться в цвета российского триколора и флага Белоруссии.
Напомним, союзный договор главы двух государств подписали в 1999 году. Он укрепил связи между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, открыл новую веху в их сотрудничестве.